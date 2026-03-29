Carrarese, Finotto: "Con lo Spezia vogliamo rifarci dall'anno scorso. Sarà una gara tesa"

“Il segreto della Carrarese è sicuramente la mentalità che c’è ormai da tre anni. Siamo un gruppo unito, solido, con un mister e uno staff che lavorano insieme da tempo e stanno portando avanti un percorso importante”. L’attaccante Mattia Finotto parla così a La Voce Apuana delle qualità della formazione toscana in vista di un delicato derby contro lo Spezia che vale un pezzo di salvezza.

“Abbiamo qualità diverse che ci permettono sia di giocare palleggiando sia di agire in contropiede e per questo penso che la squadra sia leggermente superiore a quella di un anno fa. - prosegue l’attaccante parlando del suo rendimento – Credo di star facendo una buona annata anche se ho segnato poco. In queste ultime partite spero di fare belle prestazioni, magari condite da qualche gol”.

Spazio poi alla sfida allo Spezia di Pasquetta: “È una partita importantissima per i nostri tifosi, vista anche la vicinanza. Daremo il massimo, cercando di rifarci dall’anno scorso. Arriviamo in un buon momento, ma bisogna stare attenti: hanno cambiato allenatore e anche loro hanno bisogno di punti salvezza. Sarà una gara molto tesa, oltre che importante”.