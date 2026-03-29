Sorrentino spinge il Palermo: "Può andare in A direttamente, ma non deve sbagliare più nulla"

L’ex portiere del Palermo Stefano Sorrentino (120 presenze e una promozione in Serie A dal 2013 al 2016) ha parlato al Giornale di Sicilia del campionato dei rosanero e delle possibilità di conquistare la promozione diretta: “Ci sono ancora degli scontri diretti e questo non fa altro che tenere ancora la porta aperta verso le prime due posizioni. Ci sono sei partite e il Palermo non può sbagliare nulla. Deve provare a fare 18 punti, mentre le altre hanno qualche bonus da giocarsi. Ma c’è ancora spazio”.

L’ex numero uno, e oggi commentatore per la RAI, ha poi proseguito parlando della rosa del club: “Il Palermo ha giocatori che hanno militato in categorie superiori e sono abituati a queste sfide. E poi c’è l’affetto del pubblico che però può diventare un’arma a doppio taglio. - prosegue Sorrentino - Bisogna vedere se tutti quanti reggono quella pressione là. Io so cosa vuol dire lo stadio pieno. Quello che ti posso dire è che Palermo, con lo stadio pieno, ha sicuramente una marcia in più rispetto alle altre“.

Infine Sorrentino si sofferma sull’imprevedibilità del campionato cadetto: “È sicuramente un torneo che preferisco seguire rispetto alla Serie A. Un campionato che riserva sempre sorprese, con magari il Pescara ultimo che batte il Palermo. Spesso le squadre sono sicure di aver fatto un ottimo lavoro, ma poi non è così. - conclude l’ex numero uno – Promozione? Per quanto mi riguarda l’importante è che in Serie A ci vada il Palermo”.