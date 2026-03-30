Al Benevento potrebbe non bastare vincere il derby. Cosa serve per la promozione in Serie B

La vittoria del Catania di sabato contro il Latina, 1-0 con rete di Bruzzaniti, aveva già rinviato la festa del Benevento che però si è complicato ulteriormente la vita. Il pareggio contro il Cosenza in casa (1-1 il finale) infatti potrebbe rischiare di far slittare di altre due settimane la promozione in Serie B. Attualmente infatti fra sanniti ed etnei sono nove i punti di distacco a quattro giornate dalla fine, ma se questo distacco dovesse restare invariato anche dopo la prossima giornata i giallorossi non potrebbero ancora festeggiare.

Il Benevento viene promosso se...

Il Benevento infatti dovrà vincere la prossima partita, il delicato derby in casa della Salernitana, e sperare che il Catania non vinca contro il Picerno. Qualora le due formazioni infatti ottenessero il medesimo risultato la squadra di Antonio Floro Flores dovrebbe attendere ancora per stappare lo spumante. Questo perché in caso di arrivo a pari punti gli scontri diretti, che sono il primo criterio in questi casi, sarebbero in perfetta parità: 1-0 del Catania e 2-1 per il Benevento. Il criterio successivo sarebbe quello della differenza reti generale che al momento è nettamente a favore del Benevento (+46 contro +32).

Il calendario

Il calendario questa volta non giocherà brutti scherzi: le due formazioni infatti nel prossimo turno scenderanno in campo contemporaneamente: appuntamento per lunedì 6 aprile (Pasquetta) alle ore 14:30.