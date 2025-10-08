Verona, il mercato dopo 6 giornate: Unai Nunez le gioca tutte, per Orban e Giovane un gol in due

Come sempre, l'ultimo mercato estivo dell'Hellas Verona è stato all'insegna di molti colpi in entrata. Alcuni da scoprire, altri già vecchie conoscenze del campionato italiano. Come ad esempio il difensore Nelsson, nella passata stagione in prestito (pur senza troppe fortune, alla Roma).

Il più utilizzato - Mister Zanetti però - tra i nuovi arrivati - si è affidato più di altri a Unai Nunez, centrale difensivo prelevato in estate dal Celta Vigo: 624' in sette presenze, di cui sei su sei in campionato. Ad oggi è lui il titolarissimo della retroguardia.

Gli altri - A ruota, come detto, c'è Nelsson con 540' e sei presenze, Belghali con 386', Fallou Cham con 313' (5 presenze), Al-Musrati 145' con 3 presenze di cui 90' in Coppa Italia, Bella-Kotchap con 161', Ebosse con 143' e Yellu Santiago con 101'. Per Gagliardini e Akpa-Akpro, i due centrocampisti arrivati dalla lista degli svincolati, rispettivamente 140' in tre presenze, e 197' in quattro presenze. In attacco, Gift Orban ha raccolto 350' in campionato (più 1' in Coppa Italia) con il primo gol in A segnato alla Juventus. Per il compagno di reparto, il brasiliano Giovane, 8 presenze in 582' ma ancora nessuna rete all'attivo.