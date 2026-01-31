Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, Meret: "Ora mi sento bene. Di Lorenzo? Sensazioni non positive"

Napoli, Meret: "Ora mi sento bene. Di Lorenzo? Sensazioni non positive"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:23Serie A
Christian Sgura

Al termine del match tra Napoli e Fiorentina, vinto dalla squadra di Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'estremo difensore degli azzurri, Alex Meret.

Vergara - "Il suo momento? Si sa quanto ci tiene, siamo contentissimi per lui. Deve continuare così, con umiltà come sta facendo ora e si toglierà tante soddisfazioni".

Condizione fisica - "Sto bene, nel primo tempo è stato solo un colpo alla testa dopo la parata su Gudmundsson. Ora sto bene".

Di Lorenzo - "Siamo dispiaciuti per l’infortunio del capitano, le sensazioni non sono positive, ma lo aspettiamo perché è troppo importante per noi. Il momento è difficile, siamo pochi e abbiamo poche sostituzioni. Adesso abbiamo una settimana per recuperare un po’, proviamo a recuperare qualcuno perché ne abbiamo il bisogno. Stiamo dando tutto e siamo contenti per questa vittoria".

Il rientro in campo - "Oggi sono molto contento della mia prestazione, sono stato anche io fermo parecchio tempo per l’infortunio e ho dovuto giocare subito perché Vanja si è fatto male e mi sono fatto trovare pronto".

Articoli correlati
Napoli, Vergara: "Non mi aspettavo i due gol consecutivi sotto la curva" Napoli, Vergara: "Non mi aspettavo i due gol consecutivi sotto la curva"
Fiorentina, Vanoli: "Perso per errori dei singoli. Kean? Sta bene, così come Piccoli"... Fiorentina, Vanoli: "Perso per errori dei singoli. Kean? Sta bene, così come Piccoli"
Napoli, tegola Di Lorenzo: lascia il Maradona in stampelle, domani esami al ginocchio... Napoli, tegola Di Lorenzo: lascia il Maradona in stampelle, domani esami al ginocchio
Altre notizie Serie A
Pisa, Fiorentina, Verona: in fondo perdono tutte, la lotta salvezza si delinea Pisa, Fiorentina, Verona: in fondo perdono tutte, la lotta salvezza si delinea
Primo contatto fra Ademola Lookman e Diego Pablo Simeone. Domani giornata chiave TMWPrimo contatto fra Ademola Lookman e Diego Pablo Simeone. Domani giornata chiave
Cagliari-Hellas Verona 4-0, le pagelle: Pisacane, ma che bel Casteddu. Sarr ingenuo,... Cagliari-Hellas Verona 4-0, le pagelle: Pisacane, ma che bel Casteddu. Sarr ingenuo, difesa distratta
Il Cagliari dimentica la lotta salvezza. Il Verona rimane impantanato: la classifica... Il Cagliari dimentica la lotta salvezza. Il Verona rimane impantanato: la classifica di Serie A
Cagliari, grido salvezza per Pisacane: 4-0, tracollo verticale del Verona Cagliari, grido salvezza per Pisacane: 4-0, tracollo verticale del Verona
Il Cagliari si diverte: poker al Verona, a segno anche Idrissi al 92' Il Cagliari si diverte: poker al Verona, a segno anche Idrissi al 92'
Napoli, Vergara: "Non mi aspettavo i due gol consecutivi sotto la curva" Napoli, Vergara: "Non mi aspettavo i due gol consecutivi sotto la curva"
Verona, è notte fonda: 3-0 del Cagliari, a segno anche Sulemana Verona, è notte fonda: 3-0 del Cagliari, a segno anche Sulemana
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Le più lette
1 Bologna, Immobile saluta e firma col Paris FC fino al 2027. Domenica le visite mediche
2 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
3 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
4 Calciomercato Juventus, contatti esplorativi con lo Stoccarda per Demirovic
5 Juventus, il Bologna e Holm hanno detto sì allo scambio: ora manca il via libera di Joao Mario
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Romagnoli-Qatar non si fa: 12 milioni accettati, ma troppo tardi
Immagine top news n.1 Napoli, Conte: "Infortunio al crociato per Di Lorenzo, la situazione è insostenibile"
Immagine top news n.2 Arriva l'annuncio del Milan, Maignan rinnova il contratto: "Scriviamo insieme la storia"
Immagine top news n.3 Resti al Milan? Nkunku risponde senza esitazioni ai tifosi rossoneri fuori da Milanello: "Sì"
Immagine top news n.4 Milan, Maignan appena arrivato in sede per firmare il rinnovo. Le immagini e i dettagli
Immagine top news n.5 Dal Bayern alla Juve, lo manda Yildiz (o meglio, i suoi agenti): tutto sul talento Adin Licina
Immagine top news n.6 Juventus, il Bologna e Holm hanno detto sì allo scambio: ora manca il via libera di Joao Mario
Immagine top news n.7 Sulle orme di Yildiz, la Juve si assicura un nuovo baby talento dal Bayern: Adin Licina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.2 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.3 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.4 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, Esposito e quella promessa di Pisacane: "A Firenze ha promesso giorni liberi..."
Immagine news Serie A n.2 Pisa, Fiorentina, Verona: in fondo perdono tutte, la lotta salvezza si delinea
Immagine news Serie A n.3 Primo contatto fra Ademola Lookman e Diego Pablo Simeone. Domani giornata chiave
Immagine news Serie A n.4 Cagliari-Hellas Verona 4-0, le pagelle: Pisacane, ma che bel Casteddu. Sarr ingenuo, difesa distratta
Immagine news Serie A n.5 Il Cagliari dimentica la lotta salvezza. Il Verona rimane impantanato: la classifica di Serie A
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, grido salvezza per Pisacane: 4-0, tracollo verticale del Verona
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Dionisi: "Ci è mancata qualità, il Modena ha valori diversi dai nostri"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Ruocco: "Punto importante, siamo vivi e lotteremo per salvarci"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Gorgone: "Mi aspettavo una gara sporca, ma dobbiamo sbagliare meno”
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Donadoni: "Vlahovic ragazzo d'oro, non farebbe male neanche a una mosca..."
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Gregucci: "Aggrappati all'osso, ma non basta. Pafundi deve migliorare"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Brugman: "Qui ho lasciato il cuore, voglio riportare il club dove merita"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cittadella, Gorini alla vigilia dell’AlbinoLeffe: "Troppe assenze, ma serve reagire subito"
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, Colombo: "Col Latina servirà l’atteggiamento giusto per pareggiare il loro entusiasmo"
Immagine news Serie C n.3 Colpo in entrata per il Cosenza, dalla Fiorentina arriva in prestito il 2007 Vannucchi
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati delle 17:30: super Campobasso, crescono Bra e Pergolettese
Immagine news Serie C n.5 Non solo Ladinetti e Perretta. Anche Pretato verso l'addio al Pontedera
Immagine news Serie C n.6 Triestina ko con l'Arzignano. Marino: "Forse non ho fatto capire che affrontiamo una guerra"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo quattro anni e mezzo Peyraud-Magnin saluta definitivamente la Juventus Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Sottili: "Con la Lazio voglio una prova gagliarda. Ma anche un buon risultato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "A Parma servirà una prestazione attenta, puntuale e qualitativa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping