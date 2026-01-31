Napoli, Meret: "Ora mi sento bene. Di Lorenzo? Sensazioni non positive"

Al termine del match tra Napoli e Fiorentina, vinto dalla squadra di Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'estremo difensore degli azzurri, Alex Meret.

Vergara - "Il suo momento? Si sa quanto ci tiene, siamo contentissimi per lui. Deve continuare così, con umiltà come sta facendo ora e si toglierà tante soddisfazioni".

Condizione fisica - "Sto bene, nel primo tempo è stato solo un colpo alla testa dopo la parata su Gudmundsson. Ora sto bene".

Di Lorenzo - "Siamo dispiaciuti per l’infortunio del capitano, le sensazioni non sono positive, ma lo aspettiamo perché è troppo importante per noi. Il momento è difficile, siamo pochi e abbiamo poche sostituzioni. Adesso abbiamo una settimana per recuperare un po’, proviamo a recuperare qualcuno perché ne abbiamo il bisogno. Stiamo dando tutto e siamo contenti per questa vittoria".

Il rientro in campo - "Oggi sono molto contento della mia prestazione, sono stato anche io fermo parecchio tempo per l’infortunio e ho dovuto giocare subito perché Vanja si è fatto male e mi sono fatto trovare pronto".