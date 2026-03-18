Calhanoglu torna per lo Scudetto, La Gazzetta dello Sport: "L'aggiusta Inter"

Nell'ultimo mese Chivu è rimasto senza il faro di centrocampo, Hakan Calhanoglu e di riflesso sono arrivate tre sconfitte e un pareggio. Per la trasferta del 'Franchi' e nel confronto con la Fiorentina, però, il turco si riprende la maglia da titolare per guidare i nerazzurri verso lo Scudetto. "L'aggiusta Inter", l'etichetta appiccicata da La Gazzetta dello Sport in prima pagina oggi.

"Atalanta, orgoglio da Dea". Arrivano i primi verdetti gli ottavi di ritorno di Champions League e il Manchester City come da previsioni viene eliminato dal Real Madrid (2-1 al ritorno), forte del risultato dell'andata (3-0); il Bodo Glimt invece viene travolto dallo Sporting Lisbona, che riacciuffa la parità entro i tempi regolamentari e poi spazza via i norvegesi con un 5-0 pesante ad Alvalade. Oggi è il turno dei nerazzurri di Palladino, che ripartiranno dall'Allianz Arena e contro il Bayern Monaco sotto 6-1.

"Pulisic-Leao, è pace". Era scattato del nervosismo dopo la sconfitta dell'Olimpico con la Lazio, quando in un paio di occasioni l'attaccante statunitense non aveva premiato il portoghese e il numero 10 del Milan si era stizzito. Umore grigio soprattutto al momento della sostituzione impartita da Allegri. Ma è ritornata "serenità", garantisce la Rosea, tanto che Rafa ha chiesto scusa per ripartire da zero.