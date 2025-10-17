Napoli, recuperi e dubbi verso Torino: Conte può anticipare le rotazioni Champions

E' già vigilia per il Napoli che domani pomeriggio sarà di scena sul campo del Torino. Ore di riflessioni e di scelte per Antonio Conte, protagonista quest'oggi alle 15 in conferenza stampa (live su Tuttomercatoweb.com), che nell'allenamento di oggi scioglierà diversi dubbi di formazione. Il tecnico del Napoli ed il suo staff ragioneranno non solo sulla gara col Torino perché stavolta, considerando le 7 gare ravvicinate da affrontare in 23 giorni, dovranno alzare un minimo il focus anche a Psv e Inter che seguiranno a brevissima distanza, soprattutto per quanto riguarda i giocatori che rientrano da problemi fisici.

Il recupero di Politano

Ieri l'equilibratore tattico di Conte s'è allenato in gruppo, ha smaltito il problema muscolare, ma ad oggi Conte non dovrebbe rischiarlo subito dal primo minuto contro il Torino per averlo poi al meglio con Psv e Inter ed evitargli così subito tre gare di fila ed un altro sovraccarico. Il sostituto sulla carta è David Neres, in cerca di spazio sulla sua corsia preferita, ma il brasiliano non è certo dell'impiego dal primo minuto: se Conte non volesse perdere le qualità difensive di Politano potrebbe optare anche per l'ipotesi Elmas o persino Spinazzola adattato alto.

Dubbi anche in difesa

Out Amir Rrahmani che avrà bisogno di almeno un'altra settimana per rientrare senza rischi e quindi riflessioni anche al centro della difesa. Conte recupera Buongiorno, ma potrebbe valere lo stesso discorso fatto per Politano: da evitare tre partite di fila, al rientro dopo un infortunio, e quindi spazio a Juan Jesus e Beukema. Anche per quest'ultimo ultime riflessioni quest'oggi perché non è da escludere l'impiego di Marianucci (non in lista Champions) per anticipare anche una rotazione per l'ex Bologna.