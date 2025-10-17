Colantuono: "Atalanta realtà consolidata. Oggi è un modello da seguire, spero che continui così"

Durante la serata celebrativa per i 118 anni di storia dell’Atalanta e l’inaugurazione della statua dell’Europa League in piazzale Goisis, ha parlato ai microfoni di TuttoAtalanta l'ex tecnico Stefano Colantuono. Queste le sue parole: "Per me tornare a Bergamo è sempre una grande gioia. Questa città rappresenta tanto della mia vita e della mia carriera, è la mia seconda casa. Rivedere luoghi, volti e sentire di nuovo quell’affetto è un tuffo nel passato: tornano alla mente ricordi bellissimi e tanti successi vissuti insieme. È un’emozione che non passa mai".

Come giudica la crescita dell’Atalanta negli ultimi anni e quali sono, secondo lei, le prospettive per questa squadra?

"L’Atalanta è una realtà consolidata, una big stabile del nostro campionato. È cresciuta tantissimo sotto ogni punto di vista: strutture, mentalità, risultati. Oggi è un modello da seguire. Da tifoso, non posso che augurarmi che continui così, che si ripetano le emozioni dell’anno scorso e magari si riesca ad ambire a traguardi ancora più importanti. Il club ha tutto per restare ai vertici".

Che valore ha per lei essere presente a questa celebrazione così significativa per la città e i tifosi?

"È un onore. La mia presenza qui è un modo per dire grazie a una città che mi ha dato tanto, umanamente e professionalmente. L’Atalanta è parte della mia vita, e condividere questa serata con i tifosi e con tanti protagonisti della sua storia è qualcosa che porto dentro con grande orgoglio".