Ventola: "Senza cessione di Vlahovic la Juve lo ha preso in quel posto. Volevano Kolo Muani"
Intervenuto all'Overtime Festival, Nicola Ventola ha parlato degli attaccanti della Juventus. Queste le sue parole: "Chi l'ha presa in quel posto secondo me è la Juventus con la non cessione di Vlahovic perché poi parlavamo lunedì scorso in Viva il Football, la Juve è stata secondo me costretta con la non uscita di Vlahovic, che è quello che doveva andar via, a non prendere il vero obiettivo che era Kolo Muani. E quindi a ridursi agli ultimi giorni di mercato, a prendere degli ottimi giocatori".
Su David e Openda, Ventola ha poi aggiunto: "Hanno tanti gol, tanti assist alle spalle, però giocare alla Juve è complicato alcune volte. Quindi in tutto questo giro non andato bene come società alla Juve".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
