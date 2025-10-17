Mantova-SudTirol, i convocati di Castori: emergenza in difesa, ma rientra Masiello

“A ora abbiamo di sicuro fuori Pietrangeli, Veseli ed El Kaouakibi, oltre allo squalificato Kofler. Recuperiamo però Masiello e Mancini, ma è chiaro che siamo in emergenza per quanto riguarda il reparto difensivo: dovremmo essere bravi a trovare noi le risorse, le difficoltà vanno affrontate con soluzioni. Adamonis? Vediamo domani, sarà monitorato fino all’ultimo allenamento. Tait? Recuperato anche lui". Il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori ha parlato così in conferenza stampa sottolineando le difficoltà nel reparto arretrato

Rispetto alla gara prima della pausa tornano Bordon, Mancini e Masiello con El Kaouakibi che è stato convocato nonostante non sia al meglio. In mezzo al campo invece torna a disposizione Casiraghi. Questo l’elenco completo per la sfida contro il Mantova di domani:

Portieri: Adamonis, Poluzzi, Theiner

Difensori: Bordon, F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Mancini, Masiello, Sabatini

Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Coulibaly, Mallamo, Martini, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka

Attaccanti: Italeng, Merkaj, Odogwu, Pecorino