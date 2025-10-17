Genoa, Vieira: "Anche Gronbaek può fare di più. Ostigard e Cornet? Aspettiamo domani"

Tra i tanti temi affrontati in conferenza stampa da Patrick Vieira, allenatore del Genoa, c'è anche quello che riguarda le condizioni di Leo Ostigard e Maxwell Cornet: "Il primo ha fatto allenamenti con la squadra tutta la settimana, aspettiamo ancora domani per vedere, ma per la sua partecipazione alla partita di domenica non dovrebbe esserci problema. Cornet si è allenato ieri con la squadra, anche oggi e aspettiamo domani per prendere una decisione. Messias e Stanciu non ci saranno invece".

Carboni e Colombo sono due fra quelli da cui forse ci si aspettava un po’ di più.

"Ha menzionato questi due giocatori ma c'è anche Gronbaek che può ancora fare di più per la squadra. Dobbiamo continuare a lavorare e la struttura deve essere giusta per aiutare loro a performare. Dal punto di vista dell’atteggiamento questi giocatori stanno facendo bene, dobbiamo dare loro un po’ di fiducia e continuare a credere in questo progetto e sull’aspetto del gioco. Perché quello che manca è una vittoria per fare un passo avanti".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Patrick Vieira.