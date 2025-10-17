Inter, Chivu: "Esposito è salito sul palco e deve ballare. Ormai è un giocatore internazionale"

Alla vigilia del match contro la Roma, Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa, parlando in maniera approfondita di Francesco Pio Esposito e spiegando come secondo lui bisogna raccontare nella maniera corretta il classe 2005, ormai sulla bocca di tutti dopo le recenti prestazioni: "Questa è una bella domanda. Io ne discuto con lui perché mi sembra giusto dargli qualche consiglio".

Quali?

"Dobbiamo essere consapevoli che lui sia un giocatore dell’Inter e della Nazionale, la pressione fa parte del gioco. Dà fastidio quando ci si mette a speculare facendo confronti. Nonostante l'età ha mostrato che a questi livelli ci sa stare. Lui si deve adattare alle richieste, ormai è un giocatore internazionale. Lui è apprezzato ovunque. Non esistono regole, ma non bisogna dimenticarsi che è un ragazzo giovane. Lui ora è salito sul palco e deve ballare, accettando anche gli errori. Continuando con questa mentalità può migliorare".

Cosa si aspetta dalle prossime gare?

"Mi aspetto di ripartire da quello che è stato fatto con la Cremonese. Bisogna dare continuità e continuare a fare dei passi in avanti. Siamo consapevoli dell'importanza di ogni partita, le trattiamo tutte come finali. Poco conta la fama degli avversari. Ci interessano le nostre ambizioni e la voglia di essere dominanti e fare la nostra partita. Per essere aggrappati su tutti i fronti. La squadra può arrivare a fondo ovunque".

