Torino-Napoli, le probabili formazioni: Adams scalpita, Marianucci fa rifiatare Beukema

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Napoli (Sabato 18 ottobre, ore 18, arbitra Marcenaro, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Torino

Cairo spinge per un Toro con il 3-5-2, Baroni ci sta pensando: al Filadelfia sono in corso gli esperimenti per un nuovo cambio di modulo, contro il Napoli c’è l’ipotesi di passare alle due punte. Adams scalpita per giocare al fianco di Simeone, lo scozzese è in ballottaggio con l’ex Ngonge. Anche Vlasic deve conquistarsi il posto da mezzala ed è insidiato da Gineitis, mentre Casadei e Asllani sono certi di partire dal primo minuto e sulle fasce sono in vantaggio Pedersen e Nkounkou. In difesa, invece, tutto ruota intorno a Ismajli: se non dovesse recuperare, è pronto il terzetto Tameze-Maripan-Coco davanti a Israel. (da Torino, Emanuele Pastorella)

Come arriva il Napoli

In vista della trasferta di Torino, Antonio Conte dovrà ancora fare a meno di Lobotka e Rrahmani, oltre al solito Lukaku, ma può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Buongiorno e Politano, che dovrebbero essere in panchina nella sfida contro la squadra granata. Il tecnico partenopeo pare orientato a confermare il 4-1-4-1, con il consueto duello in porta tra Milinkovic-Savic e Meret (favorito l’ex di giornata Vanja). In difesa pronti Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie, mentre al centro agirà la coppia formata da Marianucci (che non è in lista Champions e può far rifiatare Beukema) e Juan Jesus. Al posto di Lobotka, ci sarà Billy Gilmour, affiancato da Anguissa e De Bruyne. Sulle fasce spazio a McTominay, largo a sinistra ma pronto ad accentrarsi, mentre è ballottaggio a destra tra David Neres ed Elmas (leggermente avanti il brasiliano). Davanti, nessun dubbio: Rasmus Hojlund sarà il riferimento offensivo con Lucca pronto a subentrare a gara in corso. (da Napoli, Arturo Minervini)