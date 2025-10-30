Napoli, tre settimane dopo riecco Lobotka: Como o Eintracht per il ritorno in gruppo

Buone notizie per Antonio Conte: Stanislav Lobotka è pronto a rivedere il campo dopo circa tre settimane di stop. Il centrocampista slovacco, fermatosi per una lesione distrattiva all’adduttore destro rimediata contro il Genoa prima della sosta di ottobre, ha saltato le sfide con Torino, PSV Eindhoven, Inter e Lecce, ma punta al rientro nella sfida di sabato 1° novembre contro il Como.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il suo recupero procede secondo i piani: la convocazione per la gara di campionato è possibile, mentre quella per il successivo impegno di Champions contro l’Eintracht Francoforte appare ormai scontata. Conte valuterà giorno per giorno le condizioni del regista, così come quelle di Lang, mentre Rrahmani, Spinazzola, McTominay, Hojlund e Neres dovrebbero tornare dal primo minuto.

Per Lobotka, ottobre si conferma un mese maledetto: anche lo scorso anno un infortunio analogo lo costrinse a fermarsi per quattro gare. In sua assenza, come allora, Billy Gilmour ha risposto alla grande. Lo scozzese ha dimostrato di saper interpretare il ruolo con personalità e intensità, garantendo equilibrio e qualità alla manovra. Ma ora per Lobotka ci siamo quasi: la prossima o quella dopo ancora per il ritorno in gruppo, anche perché pure Gilmour prima o poi dovrà tirare il fiato.