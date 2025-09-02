Napoli, un monte ingaggi da big: 160 milioni di euro lordi e +35% fra giocatori e staff

Una rosa ampia. Una squadra che può contare su tante alternative. Il Napoli che si è approcciato a questo campionato da detentore dello scudetto è certamente una squadra non rivoluzionata ma cambiata per gran parte nel suo organico. Alla corte di Antonio Conte sono arrivati giocatori di grande qualità come De Bruyne per esempio ma anche innesti che hanno permesso alla rosa di essere molto più ampia permettendo al tecnico salentino di scegliere ogni domenica l’undici più consono all’avversario di turno.

Un mercato di qualità quello del club di Aurelio De Laurentiis che ha portato gli arrivi in attacco di Hojlund e Lucca che si alterneranno in campo in attesa del rientro di Lukaku mentre Elmas sarà il jolly che può essere impiegato sia al centro che sulla corsia. A sinistra invece c’è Gutierrez mentre Neres, che ha già fatto bene l’anno scorso, e Lang sono quegli elementi che possono spaccarti le partite con la loro qualità.

Un lavoro importante ma soprattutto anche investimenti da parte del numero uno azzurro De Laurentiis. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, fra giocatori e staff il costo del lavoro è aumentato del 35% con un totale di monte ingaggio di 160 milioni di euro lordi. Obiettivo crescere ancora e arrivare al livello delle big europee.