TMW Ezio Sella incredulo: "Crisi Fiorentina? Inspiegabile con la rosa che ha"

L'ex attaccante della Fiorentina, Ezio Sella, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche della crisi dei viola, che con Paolo Vanoli proveranno a ripartire dopo un pessimo inizio di stagione.

Come si spiega la crisi della Fiorentina?

"Non me la spiego, è inspiegabile. Se guardiamo la rosa che ha, vederla in quella posizione è una sorpresa. Spero che con il cambio in panchina possano ritrovare quella solidità che è venuta a mancare. Secondo me i giocatori ci sono, con questa scossa spero che Vanoli possa dare le motivazioni e l'assetto giusti per risollevarsi".

Davvero i viola devono preoccuparsi della lotta per la retrocessione?

"Spero che con Vanoli torni in acque tranquille, ma la preoccupazione c'è. I punti sono pochi, quando sei lì i giocatori devono cambiare mentalità. Ci vogliono umiltà, sacrificio, serve fare gruppo per venirne fuori. La situazione non è facile, ma sono certo che questo gruppo possa venirne fuori".

Per la lotta Scudetto chi vede in lotta fino alla fine?

"Vedo in lotta Napoli, Inter e Roma. Ti dirò: anche la Juve, con l'arrivo di Spalletti, può puntare ad obiettivi importanti".

Il Milan si deve accontentare di un piazzamento Champions?

"Il Milan non lo so: non mi dà l'impressione di poter avere la continuità giusta per vincere il campionato. Sicuramente fra le prime 4 ci può arrivare, per lo Scudetto non lo so".