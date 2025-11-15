Brescia-Vicenza vietata agli ospiti, la Curva Sud: "Tutti uniti contro una deriva repressiva"

Dopo il comunicato di ieri sera con cui il Centro Coordinamento Clubs Biancorossi del Vicenza annunciava ricorso al TAR della Lombardia contro le limitazioni alla trasferta dei tifosi veneti a Brescia in occasione del big match contro l’Union, anche la Curva Sud del Vicenza ha pubblicato sui propri canali social:

“A seguito dell’assurda decisione da parte degli organi (in)competenti di vietare la trasferta a Brescia a tutto il popolo biancorosso, la Curva Sud supporterà la decisione del Centro Coordinamento Club Biancorossi di ricorrere al TAR per la rivalutazione del caso, contribuendo economicamente alle rilevanti spese che il ricorso comporterà.

Invitiamo tutta la tifoseria a unirsi a noi e a fare fronte comune davanti a una deriva repressiva che danneggia tutti.

II TAR è solo il primo passo per denunciare una decisione oramai figlia di un leitmotiv che in troppe trasferte e partite in giro per l’Italia si sta attuando. Non ci soffermeremo di più oggi a parlare di tale e tali decisioni o motivazioni, ma torneremo presto a farci sentire per difendere la nostra e la vostra libertà di viaggiare per ogni stadio d’Italia.

LIBERI DI TIFARE, LIBERI DI VIAGGIARE”.