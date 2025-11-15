Arezzo, Cianci: "Vittoria da assatanati, ora continuità. La classifica? La guarderemo più avanti"

L’Arezzo batte il Bra 2-1 e torna a respirare dopo una settimana complessa, tra infortuni, calo di rendimento e la necessità - come aveva sottolineato Bucchi - di una prova di maturità. Nel post gara, Pietro Cianci ha espresso tutta la soddisfazione per una vittoria che vale molto più dei tre punti.

“Era una partita che temevo potessimo sottovalutare - ha spiegato -, invece siamo entrati in campo da assatanati. Volevamo vincere a tutti i costi. Il Bra è in fondo alla classifica ma non rispecchia il suo valore reale. Negli ultimi 20 minuti ci siamo abbassati troppo, ma l’obiettivo oggi era soltanto portare a casa la vittoria, soprattutto dopo Perugia, dove siamo mancati di lucidità”.

L’attaccante ha analizzato anche la sua prova, trasformata dal gol decisivo: “Nel primo tempo avevo troppa fretta, cercavo sempre la giocata di prima quando invece dovevo gestire meglio. Dopo il gol sono entrato più nel vivo del gioco. Sono contento per me, ma soprattutto per la squadra: questa vittoria ci dà fiducia. Per me tutti i gol sono belli, anche quelli più sporchi”.

Sul percorso in classifica, Cianci mantiene realismo e calma: “Non guardiamo la classifica, non ci interessa adesso. Lo faremo da metà marzo in poi, quando si capirà davvero cosa abbiamo costruito. Ora pensiamo all’Ascoli: sarà una bella partita, in uno stadio pieno. Andremo con la solita tranquillità”.