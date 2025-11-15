Le ultime su Hojlund e Vlahovic e le parole di Haaland sull'Italia: le top news delle 22

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della gara contro l'Italia (qui tutte le sue parole) il commissario tecnico della Norvegia, Stale Solbakken, ha consolato l'Italia prevedendo la qualificazione al Mondiale degli azzurri: "L'Italia riuscirà ad andare al Mondiale, hanno una squadra forte e giocano con diversi sistemi. A me piacciono sia Spalletti che Gattuso, non troppo tempo fa avete battuto la Francia".

Al suo fianco il bomber Erling Haaland, che in conferenza ha parlato dell'impossibile ipotesi di perdere con 9 reti di scarto contro gli azzurri: "Avrei voluto celebrare già da giovedì ma non era possibile. Dobbiamo andare in campo e fare una bella partita, giocare per la Norvegia è qualcosa che tutti vogliono. Speriamo di qualificarci", le sue parole.

Arrivano aggiornamenti riguardo alle condizioni dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, dopo che era circolata la notizia sul fatto che fosse uscito acciaccato dall'ultima gara giocata contro l'Inghilterra. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com dai primi accertamenti sembra aver accusato un sovraccarico all'adduttore, dovrà riposare ma le sue condizioni non preoccupano.

L'attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, non figura nemmeno in panchina nella gara della Danimarca contro la Bielorussia. La nazionale guidata dal CT Brian Riemer ha reso noto che il giocatore non è disponibile. Secondo il quotidiano Ekstra Bladet l'attaccante della squadra di Conte si è infatti ammalato e per questo motivo è rimasto bloccato a letto all'ultimo minuto, dunque guarderà da casa i suoi compagni giocare.