Domizzi: "Zaniolo patrimonio del calcio italiano. Atta? Un'altra scoperta dell'Udinese"

Maurizio Domizzi, grande ex difensore dell'Udinese, ha rilasciato una lunga intervista a Il Gazzettino, elogiando le prestazioni di Nicolò Zaniolo: "Non nego che mi fa molto piacere sapere che ha invertito la rotta, lui è patrimonio del calcio italiano. L'Italia ha bisogno di lui e creso sia capitato nel posto giusto per cambiare marcia. Era da tempo che un calciatore italiano non si poneva alla ribalta in maglia bianconera, ora Zaniolo deve proseguire sulla strada intrapresa, ma sono convinto che centrerà una stagione molto positiva, sicuramente è capitato nel posto giusto dove puoi lavorare con tranquillità, con la fiducia di tutto l'ambiente, ma è chiaro che pure il giocatore deve metterci del suo".

Come vede invece Atta?

"A me piace molto Atta, giocatore più che interessante, completo, in costante crescita, è un'altra scoperta della società. Ora deve solo eliminare alcuni difetti e ci riuscirà continuando ad applicarsi come ha fatto sinora".

E le prestazioni di Davis?

"Ha iniziato bene, ha segnato tre gol, in seguito ha avuto un calo coinciso con problemini fisici. Ha saltato una gara, un'altra lo ha visto in campo nel finale perché non era al meglio fisicamente, mi auguro per lui e per l'Udinese che torni ad essere quanto prima il giocatore che ho ammirato nelle prime gare, un pericolo per qualsiasi difesa".