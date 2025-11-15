Monopoli, Colombo avvisa: "Benevento compatto e pieno di talento. Servirà una gara perfetta"

Il Monopoli si presenta al Vigorito con il miglior rendimento esterno dell’intero torneo - 13 i punti conquistati lontano da casa - ma Alberto Colombo non abbassa la guardia. Ad attenderlo c’è un Benevento solidissimo tra le mura amiche, con 16 punti interni (secondo solo alla capolista) e ora rinvigorito dall’arrivo in panchina di Antonio Floro Flores.

“Il Benevento è una delle squadre più compatte e organizzate del campionato”, ha sottolineato il tecnico biancoverde alla vigilia. “Il cambio di guida tecnica non farà altro che dare ulteriore entusiasmo all’ambiente. Parliamo di una delle tre squadre costruite per vincere il campionato e puntare alla Serie B: hanno qualità in ogni reparto, soprattutto davanti”.

Colombo è tornato anche sul pareggio di Caserta, che ha lasciato qualche rimpianto: “C’è un po’ d’amaro per non aver capitalizzato il momento in cui avevamo il controllo della gara. Alla fine, però, credo che il pari sia il risultato più giusto. La Casertana è una squadra spesso sottovalutata, ma ha tutto per disputare un campionato di vertice”.

Sul fronte convocazioni arrivano buone notizie: rientrano Greco e Angileri, mentre restano ai box Batto e Fortunato. In lista anche Di Santo, mentre Paustis è impegnato con l’U19. Aggregati dalla Primavera Castiglione e Silvestris.

Il Monopoli vola a Benevento consapevole delle difficoltà, ma anche delle proprie armi: per confermare il suo ruolino da grande squadra in trasferta servirà una prestazione da incorniciare.