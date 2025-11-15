Che serata per Calhanoglu: diventa 3° miglior goleador della Turchia. Record di presenze

Il successo trovato dalla Turchia ai danni della Bulgaria (2-0) questa sera nella quinta partita del Gruppo E delle Qualificazioni Mondiali 2026 mette la banda di Montella in una buonissima posizione, sempre all'inseguimento della Spagna capolista in classifica ma con un piede quantomeno già nei playoff. All'ultima giornata si giocherà l'accesso diretto nello scontro a viso aperto con le Furie Rosse, nel frattempo gli ottomani si godono un Hakan Calhanoglu in formato strepitoso.

Il centrocampista dell'Inter e numero 10 della Nazionale turca ha contribuito ampiamente alla vittoria di questa sera contro la Bulgaria con un rigore glaciale e un'influenza decisiva nell'autorete di Chernev, per il 2-0 finale. Prestazioni che decretano il terzo contributo consecutivo nelle ultime 3 partite disputate con la maglia dei Sultanlar. Non solo: nel suo 102° incontro affrontato con la Turchia, Calhanoglu ha raggiunto quota 22 reti personali.

Così il giocatore nerazzurro ha eguagliato Tuncay Şanli come terzo miglior marcatore della Nazionale degli ottomani. Inoltre, con 102 presenze, ha raggiunto Bulent Korkmaz al terzo posto nella graduatoria dei giocatori con più presenze. Prosegue il momento di splendore di Calhanoglu, dunque, con 5 gol rifilati finora nel campionato italiano e il primo posto nella classifica marcatori della Serie A. A pari merito con Orsolini del Bologna. Vena realizzativa intatta.