Moscardelli: "Mi sarebbe piaciuto giocare nella Roma. Con Gasperini? Con chiunque"
Davide Moscardelli, ex attaccante che ha giocato a lungo anche in Serie A, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di DAZN, parlando del suo passato e della maglia che gli sarebbe piaciuto indossare: "Devo rispondere? Eh, dai! Ma sono tante, eh, però se devo dirne una dico... La Roma!". Quando gli viene chiesto se con Gasperini le cose sarebbero andate bene, lui risponde in modo un po' ironico: "Ma con chiunque, basta… Basta indossare quella maglia".
Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Maccarese, Guidonia, Sangiovannese, Triestina, Rimini, Cesena, Piacenza, ChievoVerona, Bologna, Lecce, Arezzo e Pisa. Le giovanili invece le ha fatte con Roma, Romulea e San Cesareo.
