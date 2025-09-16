Ndour: "Voglio vincere qualcosa con la Fiorentina. Con Pioli mi trovo davvero bene"

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio TV Serie A, iniziando dall'analisi del ko contro il Napoli: "Nessuno è contento dopo una sconfitta, anche se arrivata contro una delle squadre più forti d’Italia. Hanno acquistato grandi campioni, ma anche noi abbiamo qualità. Siamo un gruppo nuovo, con un allenatore nuovo, e dobbiamo ancora conoscerci meglio".

Che stagione è per lei?

"Importante. È la prima che affronto dall’inizio con un club per restarci, senza passare per prestiti. Mi sono posto degli obiettivi personali. Con mister Pioli mi trovo davvero bene. È un allenatore che comunica molto, sia dentro che fuori dal campo: è spontaneo, ti sostiene e ti chiede intensità, cattiveria, presenza in area e maggiore incisività. Mi sprona a essere aggressivo sull’uomo".

Chi l'ha aiutata maggiormente dal suo arrivo a Firenze?

"Ho legato molto con Albert, fin da subito anche grazie alla lingua. Poi con Pongracic e con Gosens, che mi dà tanti consigli. Anche con Pablo Marì, con cui mi sono allenato quando eravamo fuori dalla lista per la Conference".

Qual è il suo desiderio più grande?

"Provare a vincere qualcosa con la Fiorentina. Nell’ambiente, tra i tifosi, si percepisce il rammarico per le occasioni mancate. Mi piacerebbe anche giocare la Champions League e vestire la maglia della nazionale maggiore".