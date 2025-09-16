Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ndour: "Voglio vincere qualcosa con la Fiorentina. Con Pioli mi trovo davvero bene"

Ndour: "Voglio vincere qualcosa con la Fiorentina. Con Pioli mi trovo davvero bene"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:45Serie A
di Alessio Del Lungo

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio TV Serie A, iniziando dall'analisi del ko contro il Napoli: "Nessuno è contento dopo una sconfitta, anche se arrivata contro una delle squadre più forti d’Italia. Hanno acquistato grandi campioni, ma anche noi abbiamo qualità. Siamo un gruppo nuovo, con un allenatore nuovo, e dobbiamo ancora conoscerci meglio".

Che stagione è per lei?
"Importante. È la prima che affronto dall’inizio con un club per restarci, senza passare per prestiti. Mi sono posto degli obiettivi personali. Con mister Pioli mi trovo davvero bene. È un allenatore che comunica molto, sia dentro che fuori dal campo: è spontaneo, ti sostiene e ti chiede intensità, cattiveria, presenza in area e maggiore incisività. Mi sprona a essere aggressivo sull’uomo".

Chi l'ha aiutata maggiormente dal suo arrivo a Firenze?
"Ho legato molto con Albert, fin da subito anche grazie alla lingua. Poi con Pongracic e con Gosens, che mi dà tanti consigli. Anche con Pablo Marì, con cui mi sono allenato quando eravamo fuori dalla lista per la Conference".

Qual è il suo desiderio più grande?
"Provare a vincere qualcosa con la Fiorentina. Nell’ambiente, tra i tifosi, si percepisce il rammarico per le occasioni mancate. Mi piacerebbe anche giocare la Champions League e vestire la maglia della nazionale maggiore".

Articoli correlati
Italia U21, Ndour: "Mi sento un modello positivo per i nuovi, come Bove e Pirola... Italia U21, Ndour: "Mi sento un modello positivo per i nuovi, come Bove e Pirola per me"
Ndour: "Da piccolo ammiravo Balotelli. Baldini in U21? Ci ha fatto discorsi molto... Ndour: "Da piccolo ammiravo Balotelli. Baldini in U21? Ci ha fatto discorsi molto profondi"
Ndour si è preso la Fiorentina: dall'ipotesi prestito alla scelta di Pioli di schierarlo... Ndour si è preso la Fiorentina: dall'ipotesi prestito alla scelta di Pioli di schierarlo titolare
Altre notizie Serie A
Condò: "Prima Baggio, poi Del Piero e oggi Yildiz. È il concetto di dinastia in casa... Condò: "Prima Baggio, poi Del Piero e oggi Yildiz. È il concetto di dinastia in casa Juve"
Tra un Openda e un David, la risolve sempre lui. Dusan Vlahovic parla ancora con... Tra un Openda e un David, la risolve sempre lui. Dusan Vlahovic parla ancora con i gol
Il 4-4 tra Juventus e Dortmund è già storia: eguagliato il record di pareggio con... Il 4-4 tra Juventus e Dortmund è già storia: eguagliato il record di pareggio con più gol
Juventus, Bremer: "Non possiamo subire così tanti gol, dobbiamo avere più equilibrio"... Juventus, Bremer: "Non possiamo subire così tanti gol, dobbiamo avere più equilibrio"
Inter, Dumfries: "Il mondo conosce Chivu come un vincente. Cerca di mostrarci la... Inter, Dumfries: "Il mondo conosce Chivu come un vincente. Cerca di mostrarci la sua mentalità"
Costacurta: "La Juve preferisce vincere con tanti gol, anche prendendone. Bella notizia"... Costacurta: "La Juve preferisce vincere con tanti gol, anche prendendone. Bella notizia"
Il 'nuovo' Beukema di Napoli: "Abituato dai due anni a Bologna a pressare alto" Il 'nuovo' Beukema di Napoli: "Abituato dai due anni a Bologna a pressare alto"
Juventus, Yildiz: "Contento per il mio gol di stasera, abbiamo iniziato bene la stagione"... Juventus, Yildiz: "Contento per il mio gol di stasera, abbiamo iniziato bene la stagione"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Chivu, i primi dubbi della società e la rivoluzione mancata nonostante i quasi 90 milioni spesi. Tutto sulla crisi dell'Inter che rischia di perdere un anno: meglio buttar subito dentro i giovani
Le più lette
1 Chivu, i primi dubbi della società e la rivoluzione mancata nonostante i quasi 90 milioni spesi. Tutto sulla crisi dell'Inter che rischia di perdere un anno: meglio buttar subito dentro i giovani
2 Donnarumma è andato al City perché al PSG non poteva guadagnare più di Dembelé
3 Atalanta, Pagliuca è a Bergamo per convincere Lookman a ritornare disponibile
4 Milan, per Torriani rifiutata una proposta del Lione. Ora potrebbe giocare contro il Lecce
5 OM, Benatia spiega il passaggio di Rabiot al Milan: "Via per una cifra ragionevole"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus-Borussia Dortmund 4-4, le pagelle: Vlahovic devastante, Kelly si riscatta
Immagine top news n.1 Tudor dice di no, ma il paragone viene naturale. Altra notte alla Del Piero per Yildiz
Immagine top news n.2 Otto gol in un tempo, l'esordio pazzo in Champions della Juve di Tudor: 4-4 col Dortmund
Immagine top news n.3 Inter, Chivu: "Lautaro lo valutiamo domani, non è giusto prendersela con Sommer"
Immagine top news n.4 Juventus, Chiellini: "Champions? Giusto sognare in grande, grandi meriti vanno a Tudor"
Immagine top news n.5 Atalanta, Juric torna sul tema Lookman: "Siamo sereni, già parlato con chiarezza"
Immagine top news n.6 Cristiano Lucarelli: "Modric e Dzeko belle storie. Ma se fanno la differenza a 40 anni c'è un problema"
Immagine top news n.7 Italiane in Champions: quali obiettivi? L'Inter "deve" vincerla. Juve, Napoli e Dea: almeno gli ottavi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché Juric all'Atalanta merita fiducia. Con due giocatori che saranno decisivi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chivu rischia un clamoroso autogol con Sommer. Ma l'errore più grave non è suo
Immagine news podcast n.2 Il Verona e la Serie A scoprono Gift Orban, il ragazzo dei record
Immagine news podcast n.3 Roma, Kone non si tocca. A gennaio nuovo tentativo per George? Dybala-Pellegrini, il punto sui rinnovi
Immagine news podcast n.4 Come un anno fa, l'Atalanta è pronta al secondo grande recupero di Lookman
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Bernardi: “Vorrei che il Carpi fosse la sorpresa. U23? Sono un valore aggiunto”
Immagine news Serie C n.2 Marchionni: "A Ravenna progetto bello. Buon inizio, ma siamo sempre una neopromossa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Champions, chi tra le italiane arriverà più avanti? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Condò: "Prima Baggio, poi Del Piero e oggi Yildiz. È il concetto di dinastia in casa Juve"
Immagine news Serie A n.2 Tra un Openda e un David, la risolve sempre lui. Dusan Vlahovic parla ancora con i gol
Immagine news Serie A n.3 Il 4-4 tra Juventus e Dortmund è già storia: eguagliato il record di pareggio con più gol
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Bremer: "Non possiamo subire così tanti gol, dobbiamo avere più equilibrio"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Dumfries: "Il mondo conosce Chivu come un vincente. Cerca di mostrarci la sua mentalità"
Immagine news Serie A n.6 Costacurta: "La Juve preferisce vincere con tanti gol, anche prendendone. Bella notizia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, operazione al ginocchio riuscita per Forson: il comunicato dei brianzoli
Immagine news Serie B n.2 Euro '32 a Palermo, il sindaco Lagalla e Gardini scrivono a Gravina: "Pronti a ospitarlo"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Magnino: "Voglio ripagare la fiducia dopo il rinnovo. Qui ci sono 20-25 titolari"
Immagine news Serie B n.4 Salamon: "Mai avuto dubbi sulla Carrarese. Possiamo toglierci grandi soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Foggia rassicura su Gravillon: "Documenti ok, presto il tesseramento"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, lesione al bicipite femorale per Pedrola: almeno un mese di stop
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, domani è il giorno di Giammarioli: il dirigente parlerà in conferenza stampa
Immagine news Serie C n.2 Bernardi: “Vorrei che il Carpi fosse la sorpresa. U23? Sono un valore aggiunto”
Immagine news Serie C n.3 Il mercato del Rimini non è ancora chiuso: vicino l'arrivo dello svincolato Bassoli
Immagine news Serie C n.4 Marchionni: "A Ravenna progetto bello. Buon inizio, ma siamo sempre una neopromossa"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Troise nuovo tecnico del Lumezzane
Immagine news Serie C n.6 Zenga porta il Siracusa in Tribunale: chiesto il pagamento degli stipendi arretrati
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, gli staff femminili riuniti a Coverciano. Soncin: "Possiamo crescere ancora tanto"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women's Cup a Castellammare. Cappelletti: "Promuoviamo il calcio femminile al sud"
Immagine news Calcio femminile n.3 Doppio derby nelle semifinali di Serie A Women's Cup: Juve-Inter e Roma-Lazio
Immagine news Calcio femminile n.4 L'innamoramento degli USA per l'Italia: dopo Cantore e Boattin, c'è l'invito alla Nazionale
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Invito degli USA è una grande opportunità. E motivo d'orgoglio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Dopo Cantore ecco Boattin: la terzina fa il suo debutto nel campionato statunitense
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Michelangelo Rampulla: il portiere col vizio del gol. E con la Juve nel cuore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Esaltarsi per due vittorie con Estonia e Israele ci fa capire come siamo messi…