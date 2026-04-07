TMW Nessun gol nel 2026, nessuna novità sul rinnovo. Cosa succede a Christian Pulisic?

L'ultimo gol di Christian Pulisic con la maglia del Milan è datato 28 dicembre 2025. Era la partita contro l'Hellas Verona, la squadra di Allegri giocava l'ultima sfida dell'anno in casa dinanzi a oltre 74mila spettatori e in quella occasione l'attaccante statunitense contribuì al 3-0 finale con la rete che allo scadere del primo tempo sbloccò il punteggio. Fu quello l'ottavo gol in questo campionato di Pulisic, l'ottavo e per ora anche l'ultimo. Già, perché da allora nonostante qualche contrattempo fisico l'ex Chelsea di occasioni ne ha avute: è sceso in campo in tredici partite senza però riuscire a lasciare mai il segno. Un digiuno decisamente inusuale da quando ha messo piede a Milanello.

Non è andata diversamente ieri sera, anche se Allegri al Maradona l'ha gettato nella mischia solo nel finale e non gli ha messo a disposizione più di 15-20 minuti. Pulisic ha fato il suo ingresso sul terreno di gioco cinque minuti prima del gol decisivo di Politano e nell'assalto finale il calciatore americano non ha lasciato il segno: zero conclusioni, un solo passaggio chiave fornito ai suoi compagni e poi poco, pochissimo altro. Un anonimato che lo sta accompagnando da troppo tempo, prestazioni grigie che non sono il miglior cammino d'avvicinamento a un Mondiale che Pulisic giocherà in casa. Col ruolo di stella e capitano della sua nazionale, con tutte le pressioni del caso.

In tutto questo resta un rebus anche il discorso relativo al suo futuro. Sbarcato al Milan nell'estate 2023 con un contratto valido fino al 30 giugno 2027, Pulisic da tempo tratta il rinnovo del contratto ma le parti non hanno ancora raggiunto alcun accordo sull'adeguamento. C'è una clausola a favore del club rossonero per estendere l'accordo per una ulteriore stagione, ma l'impressione è che senza un accordo prima della Coppa del Mondo la prossima estate potrà succedere di tutto. Che sarà possibile anche l'addio.