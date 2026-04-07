Lazio-Parma, Tonolini a Open VAR: "Pellegrino parte in fuorigioco, giusto non dare rigore su Tavares"

Polemiche durante Lazio-Parma per il tocco di braccio di Nuno Tavares all'interno della propria area di rigore, con i crociati che hanno chiesto a gran voce il calcio di rigore.

Questo il pensiero del membro del CAN Mauro Tonolini: "Di fatto viene rilevata la posizione marginale ma comunque esistente di fuorigioco di Pellegrino. Lui di fatto non tocca mai il pallone, ma è giusto valutare l'attività che lui pone in essere sull'avversario. La posizione di partenza è quindi punibile, col fuorigioco che diventa oggettivo col contatto fra lo stesso Pellegrino e Tavares. Situazione difficilmente valutabile dal campo, ma la posizione di Pellegrino iniziale in effetti va ad annullare i successivi fatti. Se Pellegrino non fosse partito in fuorigioco sarebbe stata una situazione da calcio di rigore, ma prevale l'ordine cronologico e quindi il fuorigioco annulla i successivi interventi".