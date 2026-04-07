Serie C, domani i recuperi della 34ª giornata: le decisioni del Giudice Sportivo

Smaltita con ieri la 35ª giornata del campionato, quella della promozione del Benevento, la Serie C si appresta a tornare in campo, perché saranno recuperati i match del precedente turno rinviati su richiesta della tre formazioni U23 militanti in categoria, per le convocazioni di svariati calciatori nelle Nazionali; per il Girone A, l'Inter U23 se la vedrà con il Trento, nel B la Juve NG sfiderà la Ternana e nel C l'Atalanta U23 darà battaglia alla Cavese. Ecco quindi ufficializzate, per le gare di ieri, le decisioni del giudice sportivo che coinvolgono suddette squadre.

Inflitte tre giornate di squalifica a Giulio Scuderi dell'Alcione, "per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in possesso, rallentava la corsa e lo colpiva con una gomitata al volto senza provocargli conseguenze", mentre per recidività in ammonizione, sono stati fermati Thiago Cionek della Cavese (X INFR) e Sergej Levak dell'Atalanta U23, Federico Savio della Juve NG e Luca Coccolo della Pro Vercelli (V INFR).

Ammende poi per il Perugia, 600 euro, mentre a 200 euro ammonta la multa inflitta a Guidonia Montecelio, Cavese e Siracusa (CLICCA QUI per leggere il dispositivo integrale diffuso dalla Lega Pro).