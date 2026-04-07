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Contestazione e scontri fuori dal Ferdeghini: 10 agenti feriti. Identificati 50 tifosi dello Spezia

Contestazione e scontri fuori dal Ferdeghini: 10 agenti feriti. Identificati 50 tifosi dello SpeziaTUTTO mercato WEB
© foto di Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:49Serie B
Tommaso Maschio

Nella serata di ieri fuori dal Centro Sportivo Bruno Ferdeghini, sede dello Spezia, è andata in scena un pesante contestazione da parte della tifoseria ligure, che solo poche ore prima aveva caricato la squadra, alla luce della sconfitta nel derby, nonché scontro diretto, contro la Carrarese. Una serata ad alta tensione che ha visto non solo l’intonazione di cori contro società e giocatori, con inviti ai dirigenti ad andarsene, ma anche qualche scontro fra i supporters liguri e le forze dell’ordine presenti fuori dai cancelli.

Come riferisce Cittadellaspezia.com circa una cinquantina di persone – tutte in fase di identificazione - aveva raggiunto il centro sportivo per contestare e all’arrivo del pullman della squadra c’è stato un fitto lancio di pietre, fumogeni e altro al suo indirizzo. Lanci che non hanno causato danni o ferito nessuno dei presenti sul mezzo, ma che hanno dato il via a una serie di tafferugli fra tifosi e forze dell’ordine con qualche tifoso che è anche riuscito a varcare i cancelli d’ingresso del Federghini. Il bilancio degli scontri parla di dieci agenti feriti e soccorsi in ospedale il cui più grave ha riportato una prognosi di trenta giorni, circostanza che farà scattare automaticamente la denuncia.

Scontri che fanno già scattare l’allerta massima in vista della sfida di domenica pomeriggio al Picco contro il Mantova, altro scontro diretto per la salvezza, con il GOS e le autorità competenti che saranno chiamate a decidere anche sulla vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti. Di certo fuori dal Picco ci sarà uno schieramento importante di forze dell’ordine pronte a intervenire per prevenire il degenerare di un contestazione annunciata.

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