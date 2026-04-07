TMW Gasperini e la maledizione Inter: 10 ko nelle ultime 10 partite e 27 gol presi. Non vince dal 2018

Il bilancio di Gian Piero Gasperini contro l'Inter è davvero negativo. Il tecnico che oggi allena la Roma ha perso 22 volte su 36 precedenti, pareggiando in 9 occasioni e vincendo appena 5 partite. L'ultimo successo risale all'11 novembre 2018, quando con l'Atalanta si impose 4-1 a Bergamo, poi nelle successive 17 sfide i ko sono stati addirittura 12.

Negli ultimi 10 incontri Gasperini ha raccolto 0 punti, segnando 7 gol e incassandone 27. Probabilmente c'è qualcosa nel modo di interpretare il gioco che esalta le caratteristiche dei nerazzurri, che comunque nell'ultimo periodo sono sempre stati una squadra di altissimo livello, il che giustifica solo in parte comunque il rendimento così deludente dell'allenatore di Grugliasco.

La situazione della Roma adesso è davvero delicata, visto che la Champions League è distante 4 punti e l'Europa League è invece a 3 lunghezze. A rischio però c'è anche la qualificazione in Conference League, sia perché l'esito della Coppa Italia potrebbe alterare le cose, sia perché l'Atalanta è a -1 e sembra in un periodo di forma migliore. Sorridendo viene da pensare che la buona notizia per i giallorossi sia il fatto che non dovrà più affrontare l'Inter da qui alla fine del campionato di Serie A.