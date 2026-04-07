Pescara sulle ali dell'entusiasmo: contro la Sampdoria sarà aperta anche la Curva Sud
Dopo aver abbandonato l’ultimo posto in classifica, grazie al successo nello scontro diretto contro la Reggiana, il Pescara chiede un ulteriore aiuto ai propri tifosi per un’altra sfida decisiva per la salvezza come quella contro la Sampdoria, che attualmente ha cinque punti in più ed è virtualmente salva, in programma nel prossimo turno di campionato.
Per l’occasione infatti la società ha annunciato l’apertura anche della Curva Sud come si legge sui canali social del Delfino: “Comunichiamo che la vendita ufficiale dei biglietti di Pescara-Sampdoria partirà ufficialmente dalle ore 17 di questo pomeriggio su tuttii circuiti Ciaotickets. È stata richiesta ed accettata apertura Curva Aud. Invitiamo tutti a mantenere la calma e possibilmente non svolgere telefonate presso gli store ufficiali. Grazie”.
Per la sfida in programma sabato 11 aprile alle ore 15:00 dunque si prevede un Adriatico-Cornacchia pieno e ribollente del calore dei tifosi biancazzurri che ora sognano la salvezza dopo un campionato in cui a lungo hanno occupato l'ultima posizione con le speranze di non perdere dopo appena un anno la Serie B riconquistata che sembravano ridotte al lumicino.