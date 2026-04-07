Altro giro, altra multa per il Milan: 25.000 euro di ammenda. In stagione sono 132.000€ per i ritardi

Ancora una multa per il Milan, ancora una volta per la mancata puntualità all’ingresso in campo sia a inizio gara che nella ripresa, in quella che è ormai evidentemente una strategia di Massimiliano Allegri. Il club rossonero ha ricevuto un'ammenda da 25.000 euro dal giudice sportivo "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell'inizio della gara e di tre minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata". In stagione salgono a 132.000 gli euro che la società ha dovuto pagare, cifra non certo banale.

Oltre al Milan sono stati multati anche Lecce, Inter, Napoli, Udinese e Cremonese. Di seguito il dettaglio.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente all'allenatore della squadra avversaria cori insultanti.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell'inizio della gara.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell'inizio della gara.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.