TMW Chi sarà il prossimo CT dell'Italia? Conte esplicito, per Mancini ha parlato... Lombardo

Il tema è di quelli scottanti. La corsa è appena iniziata e non si concluderà prima di fine giugno: chi sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale? La decisione spetterà al prossimo presidente della FIGC che verrà eletto il 22 giugno, nel bel mezzo di un altro Mondiale che guarderemo davanti alla tv. Mancano ancora due mesi e mezzo e tanti tasselli del puzzle, ma le candidature sono aperte e ieri Antonio Conte - dopo il successo contro il Milan che ha riportato il Napoli al secondo posto - sul tema non poteva essere più esplicito: "Se fossi il presidente della Federazione, mi prenderei in considerazione insieme ad altri: per tanti motivi Conte lo metterei. Ci sono già stato in Nazionale e conosco l’ambiente. Mi lusinga perché rappresentare il proprio Paese è qualcosa di bello. Sapete benissimo che ho un altro anno di contratto e che a fine anno mi incontrerò con il presidente".

Prima di Conte si era proposto anche Roberto Mancini per interposta persona. Lui che s'è presto pentito di aver lasciato l'Italia ad agosto 2023 per firmare un ricco contratto con l'Arabia Saudita sarebbe volentieri tornato a ricoprire il ruolo di CT già dopo l'esonero di Spalletti. Allora Buffon e Gravina scelsero Gattuso, ora invece non è ancora dato sapersi nemmeno chi dovrà decidere sul commissario tecnico. Intanto però Attilio Lombardo, suo storico vice, recentemente sul tema s'è espresso così: "Mi auguro Mancini torni perché credo abbia un debito: gli piacerebbe tornare in azzurro, così come gli piacerebbe tornare alla Sampdoria".

E gli altri? Anche ad Allegri è stato chiesto prima della sfida col Napoli se gli piacerebbe diventare il nuovo CT dell'Italia. Questa la sua risposta: "Non ho ancora pensato se mi piacerebbe fare il c.t., sono al Milan, sono contento e spero di rimanerci a lungo. L’obiettivo è la Champions. Se io dovessi essere ancora qui il prossimo anno, mi toccherà riabituarmi alla Champions, perché una volta me l’hanno fatta saltare e un’altra volta mi hanno mandato via. Perché dico 'se dovessi essere qui'? La vita è imprevedibile, intanto arriviamo in Champions…" L'allenatore rossonero non ha chiuso del tutto la porta a questa possibilità, ma a differenza di Conte non l'ha nemmeno spalancata. Più nette invece le posizioni di Gasperini e Simone Inzaghi, da capire se davvero Pep Guardiola a fine stagione lascerà il City e a quel punto potrebbe diventare più di una suggestione. La corsa è appena iniziata e oggi non si può escludere nessuno scenario. Ma intanto c'è già chi s'è proposto, più o meno apertamente.