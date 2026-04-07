Serie B, il Giudice Sportivo: due turni di squalifica per Bonfanti. Spezia e Catanzaro falcidiate
Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali della 33ª giornata, ha squalificato per due giornate il difensore dello Spezia Giovanni Bonfanti per “comportamento scorretto nei confronti di un calciatore avversario (Terza sanzione); per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, durante un contrasto di giuoco, colpito con una gomitata all'altezza della nuca un calciatore avversario”.
Un turno di stop invece per Keita Balde, con 5mila euro di ammenda, e Patrick Cutrone del Monza, Mattia Valoti e Emanuele Adamo dello Spezia, Gabriele Alesi, Filippo Pittarello e Tommaso Cassandro del Catanzaro, Alessandro Tripaldelli della Reggiana, Flavio Paoletti e Nicolò Radaelli del Mantova.
Per quanto riguarda invece i club il Giudice Sportivo di Serie B ha comminato le seguenti sanzioni:
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, al 27° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.