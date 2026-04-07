Open VAR, Tonolini spiega il rigore per il Cagliari: "Giusto fischiarlo e giusta l'ammonizione"
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Mauro Tonolini, membro del CAN presente in studio a DAZN per Open VAR, ha parlato del rigore assegnato al Cagliari contro il Sassuolo per mani in area di rigore di Idzes:
"Ottimo lavoro da parte del Var Aureliano e dell'Avar, che girano le telecamere per trovare le migliori. Giusto richiamare Chiffi all'on field review. Il tocco di mano è chiaramente punibile, corretto assegnare calcio di rigore e corretto anche dare l'ammonizione".
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