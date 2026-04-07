Focus TMW Classifiche a confronto: il Napoli e altre due squadre con gli stessi punti di un anno fa

Classifiche a confronto al termine della 31esima giornata di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione l'Inter capolista reduce dal successo contro la Roma ha quattro punti in più. Segue al secondo posto il Napoli: la squadra di Antonio Conte che ha battuto il Milan e conquistato il suo quinto successo di fila a sette turni dal termine della stagione ha esattamente gli stessi punti di un anno fa. Nella stessa situazione dei partenopei anche l'Udinese di Runjaic e il Cagliari di Pisacane.

La squadra col saldo migliore resta il Como di Fabregas: +25. Seguono il Milan di Allegri con +15 e il Parma di Cuesta con +8. In negativo oltre alla Fiorentina a meno venti spiccano il -14 dell'Hellas Verona, squadra sempre più vicina alla retrocessione, il -12 del Bologna e il -11 della Lazio. Juventus e Roma hanno un punto in più rispetto a un anno fa, di seguito il dato nel dettaglio.

Inter 72 punti (+4 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 31 partite)

Napoli 65 (=)

Milan 63 (+15)

Como 58 (+25)

Juventus 57 (+1)

Roma 54 (+1)

Atalanta 53 (-5)

Bologna 45 (-12)

Lazio 44 (-11)

Sassuolo 42 (in Serie B)

Udinese 40 (=)

Torino 36 (-4)

Parma 35 (+8)

Genoa 33 (-5)

Fiorentina 32 (-20)

Cagliari 30 (=)

Cremonese 27 (in Serie B)

Lecce 27 (+1)

Hellas Verona 18 (-14)

Pisa 18 (in Serie B)