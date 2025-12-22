Niclas Fullkrug ai raggi X, Cesarini: "Mi ricorda Oliver Bierhoff, può essere un colpo da scudetto"
Niclas Fullkrug è pronto a ripartire dal Milan. Su che tipo di attaccante potrà contare mister Allegri? Lo abbiamo chiesto all'agente FIFA e grande esperto di calcio tedesco Mauro Cesarini. Questo un estratto dell'intervista esclusiva rilasciata a TMW sul classe 1993: "In questo momento il Milan sta optando per un'alternativa che viene da un periodo nel West Ham non molto fortunato, tra pochi gol e infortuni muscolari, ma con tanta voglia di riscatto e di tornare in Nazionale".
Come caratteristiche possiamo definire il classe '93 una sorta di controfigura di Olivier Giroud?
"Fullkrug è il tipico bomber tedesco strutturato, alto e bravo di testa, non male neanche dal punto di vista tecnico. È uno che lotta, uno che si propone... Ripeto: bisogna vedere come esce da questo periodo, in Italia non è semplicissimo giocare per un attaccante. Più che Giroud, a me ricorda Oliver Bierhoff con più tecnica e meno finalizzazione".
Le sue condizioni fisiche oggi rappresentano però un campanello d'allarme?
"Di infortuni ne ha avuti, al ginocchio seppur senza ricadute, e a livello muscolare con troppa frequenza. Personalmente, penso che la garanzia del Milan siano Pulisic e il solito Leao. Se il Milan vince pure la scommessa su Fullkrug, allora aumenta di molto le sue possibilità di giocarsi fino in fondo il campionato".
