TMW Niclas Fullkrug ai raggi X, Cesarini: "Mi ricorda Oliver Bierhoff, può essere un colpo da scudetto"

Niclas Fullkrug è pronto a ripartire dal Milan. Su che tipo di attaccante potrà contare mister Allegri? Lo abbiamo chiesto all'agente FIFA e grande esperto di calcio tedesco Mauro Cesarini. Questo un estratto dell'intervista esclusiva rilasciata a TMW sul classe 1993: "In questo momento il Milan sta optando per un'alternativa che viene da un periodo nel West Ham non molto fortunato, tra pochi gol e infortuni muscolari, ma con tanta voglia di riscatto e di tornare in Nazionale".

Come caratteristiche possiamo definire il classe '93 una sorta di controfigura di Olivier Giroud?

"Fullkrug è il tipico bomber tedesco strutturato, alto e bravo di testa, non male neanche dal punto di vista tecnico. È uno che lotta, uno che si propone... Ripeto: bisogna vedere come esce da questo periodo, in Italia non è semplicissimo giocare per un attaccante. Più che Giroud, a me ricorda Oliver Bierhoff con più tecnica e meno finalizzazione".

Le sue condizioni fisiche oggi rappresentano però un campanello d'allarme?

"Di infortuni ne ha avuti, al ginocchio seppur senza ricadute, e a livello muscolare con troppa frequenza. Personalmente, penso che la garanzia del Milan siano Pulisic e il solito Leao. Se il Milan vince pure la scommessa su Fullkrug, allora aumenta di molto le sue possibilità di giocarsi fino in fondo il campionato".

Leggi qui l'intervista integrale di TMW a Mauro Cesarini