Niente azzurro per Ruggeri: Gattuso rinuncia a uno dei pochi italiani ancora in Champions

Il ballottaggio era dei più complicati: Matteo Ruggeri, per centrare la convocazione in azzurro, avrebbe dovuto superare Leonardo Spinazzola. Impossibile, o quasi, escludere il laterale del Napoli, autore di una stagione da assoluto protagonista e decisamente funzionale al 3-5-2 nelle idee di Gennaro Gattuso. Resta il fatto, però, che l’ex Atalanta sia un titolare, o quasi, dell’Atlético Madrid.

In una Champions League ormai priva di squadre italiane, a tenere alto il tricolore ci pensano i giocatori impegnati all’estero. Ci sono, da questo punto di vista, Riccardo Calafiori (Arsenal) e lo stesso Federico Chiesa (Liverpool), ma poi la lista finisce qui. Oltre ai club, sono stati eliminati dalla competizione regina dell’UEFA anche Donnarumma con il suo City e Tonali col Newcastle.

Ruggeri, invece, prosegue la sua avventura europea, peraltro il Cholo Simeone lo ha schierato da titolare sia all’andata che al ritorno nell’incrocio con il Tottenham: l'Atleti è arrivato ai quarti di finale, dove se la vedrà con i connazionali del Barcellona. Questo palcoscenico, precluso a quasi tutti i convocati di Ringhio, non gli è però bastato per conquistare la Nazionale.