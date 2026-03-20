Parma-Cremonese, i primi convocati di Giampaolo: torna Vardy, ancora out Baschirotto
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Alla vigilia della sfida contro il Parma al Tardini, il tecnico della Cremonese, Marco Giampaolo, ha diramato la lista dei convocati. Ancora assenti Collocolo e Baschirotto, mentre rientra Jamie Vardy, dopo la gara contro la Fiorentina nella quale era stato costretto a rimanere ai box.
L'elenco completo.
Portieri: Audero, Silvestri, Nava.
Difensori: Luperto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino.
Centrocampisti: Thorsby, Pezzella, Barbieri, Zerbin, Floriani Mussolini, Vandeputte, Maleh, Payero, Grassi.
Attaccanti: Djuric, Vardy, Okereke, Bonazzoli, Sanabria.
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