Atletico, Ruggeri confida: "Gasperini mi chiama ancora. Simeone? Mi piace molto una cosa"

"In Spagna c'è un grande senso di attaccamento alla maglia. Rispetto all'Italia ti senti sempre dentro la partita". Racconta così le prime differenze riscontrate in Liga Matteo Ruggeri, ex terzino dell'Atalanta che si è trasferimento all'Atletico Madrid un po' a sorpresa in estate per un'operazione da 17 milioni di euro. Nell'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio ha aggiunto: "Ho ritrovato in Simeone la maggior parte delle caratteristiche di Gasperini. Lo ringrazierò sempre per i consigli ma soprattutto per i rimproveri", il messaggio tenero rivolto al suo ex allenatore alla Dea.

Svelando poi un retroscena a proposito dell'attuale tecnico della Roma: "Gasp mi chiama ancora: ora che non giochiamo più insieme possiamo parlare spesso anche di altro, di vita". Mentre con il 'Cholo' Simeone adesso lavora per riportare in trionfo l'Atletico Madrid, in un regno assediato da Barcellona e Real Madrid: "Di Simeone mi piace molto un dettaglio: si fanno molte riunioni individuali per migliorare. E dopo ogni allenamento... se vuoi fermarti a migliorare qualche dettaglio", evidenzia l'ex esterno a tutta fascia dell'Atalanta cresciuto nel vivaio nerazzurro.

Concludendo: "C'è sempre qualcuno a disposizione per rimanere di più in campo o al video", fa notare Ruggeri a proposito dell'organizzazione del club spagnolo che ha notato nei suoi primi sei mesi a Madrid.