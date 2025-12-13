Atletico Madrid-Valencia, le formazioni ufficiali: Ruggeri titolare, Raspadori in panchina
Atletico Madrid e Valencia si affrontano nella sfida della 16ª giornata de LaLiga, Diego Simeone conferma gran parte del suo undici titolare visto in Champions League contro l’Eindhoven. Modulo 4-4-2 con Pubill rimane al centro della difesa e Ruggeri nel ruolo di terzino sinistro, mentre Sorloth torna a fare coppia in attacco con Julián Alvarez. Panchina per Raspadori.
Carlos Corberán deve invece fare i conti con diverse assenze tra infortuni e squalifiche, apportando cinque cambi rispetto all’ultima gara. In difesa spazio a Foulquier, Cömert e Jesús Vázquez; a centrocampo rientra Ugrinic, mentre in attacco torna Diego López, pronto a guidare il reparto offensivo insieme a Hugo Duro.
Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Nahuel Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Sorloth, Julián Alvarez.
Valencia (5-3-2): Agierrezabala; Thierry, Foulquier, Cömert, Copete, Jesús Vázquez; Pepelu, Ugrinic, André Almeida; Hugo Duro, Diego López.