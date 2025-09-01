TMW Niente da fare per l'Hellas Verona: Baldanzi resterà alla Roma

Tommaso Baldanzi resterà a Roma. Secondo quanto raccolto da TMW, nonostante in questi giorni l'Hellas Verona abbia provato in tutti i modi a ingaggiare il fantasista classe 2003, l'operazione non è stata possibile. Il club gialloblù non è riuscito a perfezionare nessuna uscita e di conseguenza anche gli acquisti sono stati bloccati. L'ex Empoli proseguirà dunque la sua avventura nella Capitale.

Il 22enne non ha finora trovato spazio con Gian Piero Gasperini, ma con la fine del mercato estivo le cose potrebbero cambiare. Massara ha regalato al tecnico di Grugliasco una rosa in grado di competere con le big del nostro campionato e la concorrenza non manca. Toccherà a lui adesso ben figurare nelle occasioni che gli verranno concesse, sia da titolare, sia da subentrato.

Baldanzi ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028 e in carriera vanta 59 presenze e 2 gol con la Roma e 44 match e 6 reti con l'Empoli. Inoltre è sceso in campo 10 volte, segnando 5 gol, con l'Under 21, 7 con l'Under 20, con 2 reti all'attivo, 12 con l'Under 19, siglando 2 gol, una con l'Under 18, con cui ha firmato 2 reti, e 3 con l'Under 17, impreziosite da un gol.