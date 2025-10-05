Roma, Baldanzi: "In estate sono successe un po' di cose. Spiace stare fuori dalla lista UEFA"

"In estate sono successe un po’ di cose". Parola di Tommaso Baldanzi, trequartista della Roma da otto mesi dopo il suo addio dall'Empoli e reduce da un impiego di 1.366 minuti nella seconda metà della scorsa stagione. Nel corso del mercato estivo, particolarmente a ridosso della conclusione, ha sfiorato anche il trasferimento a titolo temporaneo al Verona per cercare e trovare maggiore spazio e alla fine non se n'è fatto nulla e il club giallorosso lo ha tenuto con sé.

Con Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma, tuttavia, non è ripresa bene la sua avventura in giallorosso tra minutaggio ridotto all'osso e soprattutto l'esclusione dalla lista UEFA per disputare le partite di Europa League: "Restare fuori dalla lista fuori mi dispiace ma continuo ad allenarmi forte perché sapevo che un’opportunità sarebbe arrivata", ha spiegato il giocatore di 22 anni nella conferenza stampa post-vittoria con la Fiorentina (2-1) e dopo aver trascorso circa un'ora sul campo del Franchi.

L'impegno di Baldanzi nella causa della Roma del Gasp non cambia, nonostante 121 minuti scarsi trovati in stagione. Un settimo circa se paragonato all'impiego di Ndicka ad esempio: "Ho scoperto oggi che avrei giocato e mi ha reso molto contento. Io mi sono sempre allenato al massimo per migliorarmi. Con il mister mi trovo bene e sono contento della prestazione mia e della squadra".