Live TMW Roma, Baldanzi: "Ci sentiamo tutti coinvolti. Sapevo che sarebbe arrivata l'opportunità"

Nel post partita di Fiorentina-Roma, gara vinta dai giallorossi per 2-1, è intervenuto in conferenza stampa l’attaccante dei giallorossi Tommaso Baldanzi. Queste le sue parole: “Ho scoperto oggi che avrei giocato e mi ha reso molto contento. Io mi sono sempre allenato al massimo per migliorarmi. Con il mister mi trovo bene e sono contento della prestazione mia e della squadra”.

Vi sentite coinvolti tutti?

“Siamo una grande squadra e la concorrenza è forte. Ci sentiamo tutti coinvolti, anche chi gioca meno deve dare il massimo in ogni partita”.

Cosa è cambiato con Gasperini?

“Gasperini ci fa lavorare tanto, ma il calcio di adesso è così: dobbiamo andare sempre più forte perché le squadre sono tutte forti”.

L’esclusione dalla lista Uefa e le voci in estate come le ha vissute?

“In estate sono successe un po’ di cose. Restare fuori dalla lista fuori mi dispiace ma continuo ad allenarmi forte perché sapevo che un’opportunità sarebbe arrivata”.