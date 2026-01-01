"Non ho avuto un infarto". Roberto Carlos fa chiarezza dopo l'intervento al cuore

"Non ho avuto un infarto". A fare chiarezza, direttamente dal letto d'ospedale, è Roberto Carlos. L'ex stella del Brasile è stato recentemente sottoposto ad un intervento, ma come fa sapere lo stesso Roberto Carlos non si è trattato di un malore, bensì di un intervento giù programmato da tempo:

"Vorrei chiarire le recenti informazioni che stanno circolando.

Di recente mi sono sottoposto a una procedura medica preventiva, pianificata in anticipo con il mio team sanitario. L’intervento è riuscito e sto bene. Non ho avuto alcun infarto.

Mi sto riprendendo bene e non vedo l’ora di tornare in piena forma, riprendendo presto i miei impegni professionali e personali.

Ringrazio sinceramente tutti per i messaggi di sostegno, vicinanza e preoccupazione. Vorrei rassicurare tutti che non c’è alcun motivo di allarme.

Un sentito ringraziamento va a tutto il team medico che si è preso cura di me".