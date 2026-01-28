Caressa esalta Dimarco: "Qualcuno si indigna se lo dico, ma ricorda Roberto Carlos"

L’ingresso di Federico Dimarco è stato decisivo, nel 6-2 dell’Inter sul Pisa. Parte da questo Fabio Caressa, giornalista e conduttore di Sky Sport, che sul suo canale YouTube propone paragoni molto ambiziosi per il laterale mancino della squadra di Cristian Chivu: “Dimarco ha cambiato nettamente la partita dell'Inter, proprio radicalmente. Qualcuno si indigna se si fanno paralleli tra Dimarco e Roberto Carlos: Roberto Carlos e Cafu sono due tra i laterali più forti di tutti i tempi, ovvio che se avvicini Dimarco a Roberto Carlos, per chi l'ha visto, possa far pensare e dire 'cosa stai dicendo?' ma ho visto giocare Roberto Carlos e Dimarco ricorda Roberto Carlos per struttura fisica, per potenza, per tiro, per capacità realizzativa e per qualità del sinistro.

Dimarco ha un sinistro veramente dolcissimo - continua Caressa -, sbaglia pochissimi palloni, quasi nessun cross, tira da qualsiasi posizione. Quest'anno ha preso fiducia, a lui dava fastidio, l'ha fatto capire e anche l'ha detto, che prima usciva al 60', se identifichi un giocatore come un giocatore da un'ora di gioco allora lo limiti sia per la fiducia che ha in se stesso sia anche l'immagine che si ha di questo giocatore.

E Dimarco dimostra di essere efficacissimo anche dal 60' per le caratteristiche fisiche oltre che per quelle tecniche"