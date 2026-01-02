Buone notizie per Roberto Carlos: già dimesso dall'ospedale dopo l'intervento al cuore

Roberto Carlos ha lasciato l’ospedale e guarda di nuovo al futuro con serenità. La leggenda della nazionale brasiliana e del Real Madrid è stato dimesso venerdì dalla clinica di San Paolo dove era ricoverato dallo scorso 29 dicembre, dopo essersi sottoposto a un intervento al cuore. A dare la notizia è stato lo stesso ex calciatore, che sui social ha voluto ringraziare pubblicamente il personale medico che lo ha seguito durante la degenza, pubblicando una foto sorridente accanto all’équipe sanitaria.

L’ex terzino era stato ricoverato presso l’ospedale Vila Nova Star a seguito di controlli di routine, nel corso dei quali era stata riscontrata un’ostruzione coronarica. I medici avevano quindi deciso di procedere immediatamente con un’angioplastica, eseguita con successo nella stessa giornata. Secondo il bollettino diffuso il 31 dicembre, l’intervento non ha presentato complicazioni e le condizioni di Roberto Carlos sono migliorate rapidamente, permettendo una dimissione in tempi brevi. Ambasciatore del Real Madrid e volto iconico del calcio mondiale, Roberto Carlos resta una delle figure più rappresentative della storia del club blanco. In undici stagioni a Madrid ha contribuito a scrivere pagine memorabili, vincendo tre Champions League, quattro campionati spagnoli e due Coppe Intercontinentali. Prima e dopo l’esperienza in Spagna ha lasciato il segno anche con Palmeiras e Corinthians.

Con la maglia del Brasile ha raggiunto l’apice nel 2002, laureandosi campione del mondo, oltre a conquistare due Coppe America e una Confederations Cup. Ritiratosi ufficialmente nel 2012, è unanimemente considerato uno dei migliori terzini sinistri di sempre.