"Non l'ho dimenticato". Odgaard prova a recuperare gerarchie con Italiano, anche con gol del genere

Il Bologna torna a sorridere in campionato e lo fa con la terza vittoria consecutiva. Un successo tanto importante quanto faticoso, contro un Pisa quadrato e ben messo in campo, arrivato nel finale grazie ad una straordinaria prova balistica di Jens Odgaard. Un tiro da fuori, di mancino, senza pensarci troppo che ha mascherato una prestazione comunque sottotono dei suoi compagni.

"Ho stima del ragazzo, non l'ho dimenticato. Penso possa fare anche la mezzala, può ricoprire diversi ruoli perché ha diverse qualità. A noi Jens può dare determinati vantaggi, nelle ultime tre gare ho preferito altre situazioni", aveva detto nei giorni scorsi, prima del Brann, Vincenzo Italiano parlando del suo trequartista e rispondendo ad una domanda sulla sua perdita di minutaggio.

Anche stasera Odgaard è partito dalla panchina, entrando solo nel tratto finale del match. Ma tanto è bastato, per risolvere la contesa e per portare a casa 3 punti importanti che permettono ai rossoblù di continuare a cullare ambizioni europee. Seppur complicatissime. Un impatto comunque importante il suo, al di là del gol da tre punti, fatto di voglia e centralità all'interno dei movimenti offensivi della squadra. Indicazioni precise, che testimoniano la sua voglia di tornare ad essere un titolare di questo Bologna.