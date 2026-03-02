Pisa-Bologna 0-1, le pagelle: Odgaard perla da sogno, Skorupski decisivo

Risultato finale: Pisa-Bologna 0-1

PISA

Nicolas 6 – Porta sempre presidio attento dell’area, gestione pulita del gioco coi piedi, nessuna colpa sul gol subito nel finale.

Calabresi 5,5 – Fase difensiva generalmente ordinata, però qualche lettura in ritardo sulle uscite concede metri preziosi agli esterni felsinei. dal 70’ Canestrelli 6,5 – Impatto energico sulla linea difensiva, interventi puliti in area e salvataggio prezioso su palla inattiva nel finale di gara.

Caracciolo 5,5 – Struttura fisica regge il duello con Castro, alcuni errori in uscita palla mettono però in difficoltà la linea arretrata nerazzurra. dal 91’ Illing s.v.

Coppola 6,5 – Tenuta difensiva molto solida, gestione puntuale dei duelli diretti, letture sempre precise in chiusura su Bernardeschi e Orsolini.

Leris 6 – Copertura intensa sulla fascia e buona propensione offensiva, manca però lucidità nelle conclusioni e nella scelta dell’ultimo passaggio.

Marin 6 – Centrocampo guidato con discreto ordine, geometrie pulite in costruzione, meno efficace quando occorre verticalizzare con rapidità.

Aebischer 6 – Equilibrio costante tra le fasi, inserimenti senza palla puntuali, trova anche un paio di buone tracce interne per gli attaccanti.

Hojholt 6,5 – Corsia mancina presidio continuo, qualità nel cross e tempi d’inserimento corretti, costringe spesso il Bologna a difendersi basso. dal 70’ Piccinini 6,5 – Occasione importante costruita con ottimo tempo di inserimento, contiene bene anche in non possesso nella zona centrale.

Angori 5,5 – Spinta iniziale discreta sulla fascia, calo progressivo nella gestione dei duelli, sofferenza crescente contro il palleggio avversario. dal 63’ Cuadrado 6 – Spinta offensiva garantita a destra, cross sempre insidiosi, copertura difensiva però non sempre precisa nelle corse all’indietro.

Moreo 5,5 – Movimenti intelligenti tra le linee, qualche buona sponda, poca incisività però negli ultimi sedici metri dove manca la giocata risolutiva.

Durosinmi 6 – Fisicità sempre presente nel corpo a corpo, protegge palloni difficili, ma concretizza poco dentro l’area contro la retroguardia ospite. dal 63’ Stojilkovic 6,5 – Pericolosità aerea costante, sfiora il gol con un colpo di testa ben indirizzato, presenza viva su tutto il fronte offensivo.

Oscar Hiljemark 5,5 – Impianto di gioco che garantisce compattezza e possesso, gestione dei cambi propositiva, la squadra però paga ancora limiti in zona gol. Con il cambio con Gilardino non c'è stata la svolta. La classifica si fa disperata.

BOLOGNA

Skorupski 7,5 – Porta salvata in più occasioni, uscite alte sempre puntuali e interventi decisivi su conclusioni ravvicinate dei giocatori del Pisa.

Zortea 6,5 – Fascia destra presidiata con continuità, cross recapitati con discreta qualità, attenzione costante anche nelle chiusure difensive.

Lucumì 6 – Aggressività gestita bene nei contrasti, qualche intervento in ritardo costa il giallo, mantiene comunque ordine nella linea arretrata.

Vitik 6 – Avvio di gara attento, duelli gestiti con buona scelta di tempo, problema fisico che lo costringe però a lasciare presto il campo. dal 21’ Casale 7 – Ingresso immediatamente solido, letture difensive sempre corrette e salvataggio provvidenziale sulla linea che tiene in vita il Bologna.

Joao Mario 6,5 – Spinta costante sulla corsia, sovrapposizioni puntuali e cross sempre tagliati, fase difensiva gestita con sufficiente disciplina. dal 73’ De Silvestri 6 – Esperienza messa al servizio della fase finale, copertura puntuale e gestione pulita del possesso sulla corsia destra.

Freuler 7 – Centrocampo controllato con esperienza, pulizia nel primo passaggio e letture sempre lucide, firma l’assist sulla rete decisiva di Odgaard.

Moro 6,5 – Qualità tra le linee, inserimenti intelligenti e rifiniture che creano le migliori occasioni, gestione accorta anche in fase di non possesso.

Bernardeschi 6 – Movimenti a venire incontro e ricerca continua dell’uno contro uno, alcune iniziative interessanti ma manca la giocata definitiva. dal 63’ Orsolini 6,5 – Pericolosità costante palla al piede, crea superiorità numerica e costringe il Pisa a raddoppi continui nella sua zona di competenza.

Sohm 5,5 – Presenza fisica utile tra le linee, però incide poco sulla trequarti, poche scelte verticali e scarso contributo in finalizzazione. dal 63’ Odgaard 7,5 – Ingresso determinante, presenza forte in area e conclusione mancina splendida all’incrocio, rete che decide la sfida all’ultimo minuto.

Cambiaghi 6,5 – Attacco rifinito con strappi continui, pericoloso sia in conduzione sia nel gioco aereo, manca solo precisione nell’ultimo tocco. dal 73’ Rowe 6 – Contributo di corsa e freschezza, appoggio semplice ma efficace nella gestione del vantaggio, aiuta anche in fase di ripiegamento.

Castro 6 – Movimenti profondi costanti che allungano la difesa avversaria, generosa partecipazione al pressing, spreca però una grande occasione nel primo tempo.

Vincenzo Italiano 7 – Gara preparata con equilibrio tra intensità e gestione, cambi mirati danno qualità offensiva nel finale, la squadra mostra identità chiara e solidità mentale. Terza vittoria di fila e ottavo posto raggiunto. Un buon viatico per il derby in Europa League contro la Roma.