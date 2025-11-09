Milan, la buona notizia è Rafa Leao. E al rientro nel derby si riformerà la coppia con Pulisic

Aggrappato a Rafa Leao, il Milan ritrova entusiasmo del suo numero 10 ma non la vittoria. Anche a Parma il portoghese è stato protagonista assoluto, autore del gol del raddoppio su calcio di rigore e di una prestazione di grande intensità, ma la squadra di Allegri si è fatta nuovamente rimontare, come già accaduto contro il Pisa.

Leao resta comunque la miglior notizia in casa rossonera. Non solo per la rete, realizzata ancora una volta dal dischetto, confermandosi rigorista affidabile, ma per l’atteggiamento: concentrato, generoso, trascinante. I suoi ripiegamenti difensivi e gli incoraggiamenti ai compagni dopo gli errori raccontano di un giocatore maturato, ormai leader tecnico ed emotivo.

Con il gol di ieri, Rafa ha raggiunto Pulisic in vetta alla classifica cannonieri del Milan: quattro centri in campionato, due dei quali su rigore. Da inizio ottobre, nessuno in Serie A ha partecipato a più reti di lui: cinque, contando anche un assist. Numeri che spiegano meglio di ogni parola il peso specifico del numero 10. Adesso volerà in Portogallo per le sfide decisive di qualificazione ai prossimi Mondiali, mentre Pulisic, invece, resterà a Milanello per recuperare completamente dopo l’ultimo infortunio. Allegri conta di riaverlo al meglio per il derby, dove l’intesa con Leao potrà tornare decisiva. Lo scrive tra le proprie colonne l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.