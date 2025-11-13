Milan, Allegri inizia già a pensare al derby contro l'Inter: idea Leao-Pulisic per l'attacco

La partita è una di quelle che conta. Che dura tutto l'anno e che vale quasi come un campionato. Il Milan inizia già a pensare al derby contro l'Inter in programma alla ripresa del campionato. Domenica 23 alle 20.45, i rossoneri sfideranno i nerazzurri nella stracitatdina della Madonnina che vale i quartieri alti della classifica. Dieci giorni ancora ma Massimiliano Allegri, che lavora a Milanello senza i tanti Nazionali, sta pensando già a quale assetto tattico schierare contro il team allenato da Cristin Chivu. O meglio, quali interpreti.

E fra le varie opzioni specialmente in attacco ci potrebbe essere la possibilità di vedere insieme Christian Pulisic e Rafael Leao, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Lo statunitense è rimasto in Italia per recuperare da un problema fisico accusato un mese fa proprio in Nazionale e sarà uno degli osservati speciali nella sgambata contro l'Entella a Solbiate Arno.

Per quanto riguarda il portoghese invece si trova in Nazionale e affronterà questa sera a Dublino l’Irlanda e domenica a Porto l’Armenia poi da martedì sarà al lavoro con la squadra per mettere nel mirino il derby. E la possibilità di schierare finalmente i due insieme. E dare l'assalto all'Inter e alle prime posizioni in classifica.